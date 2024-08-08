Trabzonspor'dan 'akaryakıt alanı' açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi mevkiinde bulunan ve akaryakıt istasyonu olarak planladıkları alanın, kulübün uhdesine alındığını ve ilgili nazım imar planlarında akaryakıt alanı olarak onaylandığını duyurdu.





Trabzonspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:





Yönetim Kurulumuzun, kulübümüzün sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşturulabilmesi adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi mevkiinde bulunan ve akaryakıt istasyonu olarak planladığımız alan, kulübümüz uhdesine alınmış ve ilgili nazım imar planlarında akaryakıt alanı olarak onaylanmıştır.





İlgili alanın kulübümüze kazandırılmasında ve akaryakıt istasyonu uygunluğunun alınmasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Ortahisar Belediye Başkanlığımıza ve ilgili tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.







