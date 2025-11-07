Yeni Şafak
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

16:337/11/2025, Cuma
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile ikas Eyüpspor, Papara Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov (sağda) rakibi Thiam ile mücadele etti.
Trabzonspor, Arseniy Batagov ile Serdar Saatçı'da kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yazılı açıklamasında, her iki futbolcunun da antrenmanda sakatlık yaşadıklarını belirtti.


Beşir, "Futbolcumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı’nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.



