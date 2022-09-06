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Giresunspor’a Kolombiyalı orta saha

Süper Lig takımlarından Giresunspor, Arjantin’in Boca Juniors takımından Jorman Campuzano’yu kadrosuna kattı. Peki Campuzano kimdir, hangi takımlarda oynadı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRANSFER: Giresunsporun yeni transferi Jorman Campuzano kimdir, hangi takımda oynamıştır?
Transfer Haberleri - Giresunspor & Jorman Campuzano

Süper Lig'de transferin kapanmasına kısa bir süre kala Giresunspor bir hamle daha yaptı. Yeşil-beyazlılar, Boca Juniors'tan Jorman Campuzano'yu kadrosuna kattı.

"Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz"

Kolombiyalı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor'umuz 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorman Campuzano ile anlaşma sağlamıştır. Jorman Campuzano'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Jorman Campuzano kimdir?

Tam adı, Jorman David Campuzano Puentes olan futbolcu Kolombiya'nın Tamalameque kentinde dünyaya gelmiştir.

Pereira altyapısında futbola başlayan orta saha, Atlético Nacional'ye kiralanmıştır.

Sonraki sezon Atlético Nacional, bonservisini alıp 3.5 milyon Euro'ya Boca Juniors'a satmıştır.

  • Campuzano, Boca Juniors kariyerinde toplamda 97 maça çıkarken 2 gol 4 asist yaptı.

Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorman Campuzano, halen devam eden sezonda 17 maçta forma giydi.

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