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Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini'den haber var

Sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe'nin, Şilili hoca Manuel Pellegrini'ye teklif götürdüğü iddia edilmişti. 67 yaşındaki tecrübeli hocanın bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfer Haberleri: Fenerbahçenin istediği Manuel Pellegriniden haber var
Manuel Pellegrini'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Teknik direktör konusunda belirsizlik yaşanan Fenerbahçe için geçtiğimiz sezon da ismi geçen Manuel Pellegrini tekrar gündeme geldi. Şili basınından Encancha’nın haberine göre, sarı-lacivertliler Real Betis’in teknik patronu ile görüştü ve takımın başına geçmesi için teklif yaptı.

Yüksek maaş istemişti

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımdan yüksek miktarda maaş isteyen 67 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamamıştı. Bu yılda teklif götürülen Pellegrini'nin, düşünmek için Fenerbahçe'den süre istediği iddia edilmişti.

  • Teklifi kabul etmedi
  • Eldesmarque'nin haberine göre Manuel Pellegrini, sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etmedi. 2023 yılına kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan tecrübeli hoca, takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Pellegrini, Real Betis’i UEFA Avrupa Ligi’ne taşırken, İspanyol ekibi, La Liga’yı 61 puanla 6. sırada bitirdi.

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