Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini'den haber var

Teknik direktör konusunda belirsizlik yaşanan Fenerbahçe için geçtiğimiz sezon da ismi geçen Manuel Pellegrini tekrar gündeme geldi. Şili basınından Encancha’nın haberine göre, sarı-lacivertliler Real Betis’in teknik patronu ile görüştü ve takımın başına geçmesi için teklif yaptı.

Yüksek maaş istemişti

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımdan yüksek miktarda maaş isteyen 67 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamamıştı. Bu yılda teklif götürülen Pellegrini'nin, düşünmek için Fenerbahçe'den süre istediği iddia edilmişti.

Teklifi kabul etmedi

Eldesmarque'nin haberine göre Manuel Pellegrini, sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etmedi. 2023 yılına kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan tecrübeli hoca, takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Pellegrini, Real Betis’i UEFA Avrupa Ligi’ne taşırken, İspanyol ekibi, La Liga’yı 61 puanla 6. sırada bitirdi.

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