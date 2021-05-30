Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini'den haber var

Teknik direktör konusunda belirsizlik yaşanan Fenerbahçe için geçtiğimiz sezon da ismi geçen Manuel Pellegrini tekrar gündeme geldi. Şili basınından Encancha’nın haberine göre, sarı-lacivertliler Real Betis’in teknik patronu ile görüştü ve takımın başına geçmesi için teklif yaptı.
Yüksek maaş istemişti
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımdan yüksek miktarda maaş isteyen 67 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamamıştı. Bu yılda teklif götürülen Pellegrini'nin, düşünmek için Fenerbahçe'den süre istediği iddia edilmişti.
- Teklifi kabul etmedi
- Eldesmarque'nin haberine göre Manuel Pellegrini, sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etmedi. 2023 yılına kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan tecrübeli hoca, takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Pellegrini, Real Betis’i UEFA Avrupa Ligi’ne taşırken, İspanyol ekibi, La Liga’yı 61 puanla 6. sırada bitirdi.
Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Emre Belözoğlu ile yeni sezonda da yola devam edileceği öğrenildi.https://t.co/FMyjAS0xoj
Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Emre Belözoğlu ile yeni sezonda da yola devam edileceği öğrenildi.https://t.co/FMyjAS0xoj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 28, 2021