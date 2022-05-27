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Trendyol Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu. Trendyol ile güç kazandıklarını belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ “Bu işbirliği ile Trendyol bize ‘sadece bugünün sponsoru değil, geleceğin sponsoru olarak sabırla ilerleyeceğiniz her yolda sizinle birlikteyiz’ dedi." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trendyol Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu
​Trendyol Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna ve sporcularına verdiği desteği yeni bir iş birliği ile sürdürüyor. Futbol Milli Takımları’nın ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin de Resmi Sponsoru olan Trendyol, Türkiye Voleybol Milli Takımları’na Ana Sponsor olduğunu açıkladı. Trendyol, A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile birlikte Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı diğer milli takımlara da üç yıl boyunca tam desteğini sunacak. Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye’de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol'una da destek olacak.

İmza törenine Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Üstündağ, A Milli Kadın Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ve A Milli Erkek Takım Kaptanı Arslan Ekşi katıldı.

“Ülkemizin değerlerinin yanındayız”

Uluslararası arenada önemli başarılara imza atarak, Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Türk Voleybol Milli Takımları’nı desteklemekten mutluluk duyduklarını belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Trendyol olarak, 30 milyonu aşkın müşterimiz ve 260 binden fazla satıcımızla birlikte, bayrağımızı her zaman gururla dalgalandıran milli değerimiz Voleybol Milli Takımlarımızın başarı yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Tüm Trendyol ailesinin güzel dilekleri sizinle birlikte olacak, başarılarınızla gurur duyacağız. Türkiye’nin Trendyol’u olarak, ülkemiz değerlerinin yanında olmayı her zaman sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Futbol Milli Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) resmi sponsorluğumuzun ardından şimdi de Voleybol Milli Takımlarımızın ana sponsorluğunu üstleniyoruz” dedi.

“Geleceğin voleybolcularını yetiştireceğiz”

Geleceğin voleybolcularını yetiştirmeye destek olacaklarını da dile getiren Çağlayan Çetin “Ülkemizdeki daha çok çocuğu voleybol ile buluşturmayı hedefleyen ve Federasyonumuz tarafından kurulan Fabrika Voleybol’una da tam desteğimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu'nun 32 şehrinde bulunan 35 Fabrika Voleybol Okulları'nın sayılarını birlikte daha da artıracak, çocuklarımızı ve gençlerimizi voleybol ile buluşturacağız” dedi.

“Voleybol ailesine hoş geldiniz”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu, herkesin takdir ettiği, ülkemizin gurur kaynağı olan bir branş. Bu yıl Milli takım sezonu, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Elazığ’da oynadığı Avrupa Altın Ligi Erkekler müsabakasıyla başladı. Filenin Efeleri, Slovakya karşısında elde ettiği 3-0’lık galibiyetiyle hepimizin yüzünü güldürdü.

Anadolu’nun güzide şehirlerinden biri olan Elazığ’da oynanan maçta, gösterdikleri muazzam ev sahipliği ve destekleri için Elazığ halkına çok teşekkür ediyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise milli takım sezonunu Ankara Spor Salonu’nda 31 Mayıs’ta başlayacak Milletler Ligi grup etabı karşılaşmalarıyla merhaba diyecek. Bu yıl bir ilki daha gerçekleştirmenin gururuyla Milletler Ligi’nin final etabını Ankara’da düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta ülkemize Avrupa’nın en büyük madalyasını getiren VakıfBank’ın CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da bir kez daha canı gönülden kutluyorum” dedi.

Üstündağ sözlerine, “Trendyol, çok saygın ve geniş kitlelerle hizmet eden, ülkemizin gururu olan bir kuruluş. Bu güzel iş birliğinde emeği geçen herkesi, başta Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin olmak üzere tüm Trendyol ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi bu süreçte yalnız bırakmadıkları, Türk voleybolunun yol arkadaşı oldukları, aynı takımın oyuncusu olduğumuz için de mutlu ve gururluyuz. Bizim daha birlikte yapacak çok işimiz var. Dünya Şampiyonası’nda, Olimpiyat Oyunları’nda, Milletler Ligi’nde, Avrupa Şampiyonası’nda, kısacası tüm organizasyonlarda olmak ve derece kazanmak istiyoruz. Bizi bu yolda destekleyen herkese çok teşekkür ediyor, Trendyol ekibine de voleybol ailesine hoş geldiniz diyorum” diye devam etti.

“Trendyol geleceğin sponsoru”

Trendyol’un hem milli takımlar ana sponsoru hem de Fabrika Voleybol projemizin sponsoru olarak aralarına katıldığını belirten Üstündağ, “Biz TVF olarak gençlere yönelik yatırımlar yapıyoruz. Fabrika Voleybol Okullarımızın sayısını bugünden sonra, Trendyol ailesinin bize verdiği destekle daha da artıracağız. Bu projedeki duyarlılıkları ve gençlere yatırım konusundaki hassasiyetleri sebebiyle Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu imzayla birlikte, Trendyol bize ‘sadece bugünün sponsoru değil, geleceğin sponsoru olarak sabırla ilerleyeceğiniz her yolda sizinle birlikteyiz’ dedi, bu değerli katkıları bizim için çok kıymetli” dedi.

“Trendyol ile ailemiz büyüyor”

Toplantıda söz alan A Milli Erkek Takım Kaptanı Arslan Ekşi, federasyonun desteğini hissetmenin başarılarda büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, “Trendyol'a en başarılı spor dalı olan voleybola güvenleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bu birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

A Milli Kadın Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ise “İyi bir Trendyol kullanıcısı olarak bu birlikteliğin beni ayrıca mutlu ettiğini söylemeliyim. Biz çok farklı bir federasyonuz, aile gibiyiz. Trendyol ile bugünden itibaren ailemiz daha da büyüyor. Bu birlikteliğin bize uğurlu gelmesini diliyorum. Gençlere yönelik desteği çok değerli buluyorum. Bu yıl Filenin Sultanları olarak geçen senenin daha önüne geçmek için mücadelemizi vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Trendyol Milli Takımların destekçisi

Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzaladığı anlaşma kapsamında üç yıl boyunca Türk Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı tüm milli takımları destekleyecek. Trendyol, daha çok çocuğu voleybol ile buluşturmayı hedefleyen Fabrika Voleybol’a da destek olacak.

Futbol Milli Takımlar Resmi Sponsoru da olan Trendyol, A Milli Futbol Takımının yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstlenmişti. Trendyol, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Resmi Sponsorluğu’nun yanı sıra Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımız güreşte Taha Akgül ve Evin Demirhan, tekvandoda Nur Tatar, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ve boksta Busenaz Sürmeneli’nin de destekçisi olmuştu.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise, Trendyol’un ülke sporuna verdiği desteğin farklı alanlarda devam ettiğini belirtirken “Trendyol olarak, 30 milyonu aşkın müşterimiz ve 260 binden fazla satıcımızla birlikte, bayrağımızı her zaman gururla dalgalandıran milli değerimiz Voleybol Milli Takımlarımızın başarı yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

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