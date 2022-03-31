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Trondsen sezonu kapattı

Trabzonspor'da sağ uyluk üst adalesinde yırtık tespit edilen Norveçli futbolcu Trondsen, Barcelona'da ameliyat edildi.

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Haber Merkezi AA
Trondsen sezonu kapattı
Trondsen bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıtı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Anders Trondsen'in İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadesine yer verildi.

Karadeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesi savunmanın sağında oynayan Bruno Peres cezalı, stoperler Vitor Hugo ve Ahmet Can Kaplan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sol bekte değerlendirilen Trondsen de sezonun geride kalan bölümünde takımdan ayrı kalacak.

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