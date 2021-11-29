Spor Tümer Metinden Galatasaraylı futbolcu için dikkati çeken açıklama "Yollar ayrılmalı"
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Tümer Metin'den Galatasaraylı futbolcu için dikkati çeken açıklama: "Yollar ayrılmalı"

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile yollarını ayırması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tümer Metinden Galatasaraylı futbolcu için dikkati çeken açıklama: Yollar ayrılmalı
Tümer Metin

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-kırmızılı futbolcu Feghouli için flaş bir çıkıştı bulundu. Metin, Cezayirli futbolcu ile yolların ayrılması gerektiğini savundu.

"Feghouli hala yatıyor"

Tivibu Spor'da konuşan Tümer Metin, "Feghouli 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için" dedi.

  • 2017 yazında transfer edilen Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı formayla toplam 150 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 33 gol atarken 29 da asist kaydetti.

Feghouli bu sezon takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Feghouli bu sezon takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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