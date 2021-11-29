Tümer Metin'den Galatasaraylı futbolcu için dikkati çeken açıklama: "Yollar ayrılmalı"

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-kırmızılı futbolcu Feghouli için flaş bir çıkıştı bulundu. Metin, Cezayirli futbolcu ile yolların ayrılması gerektiğini savundu.
"Feghouli hala yatıyor"
Tivibu Spor'da konuşan Tümer Metin, "Feghouli 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için" dedi.
- 2017 yazında transfer edilen Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı formayla toplam 150 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 33 gol atarken 29 da asist kaydetti.