Tümer Metin'den Galatasaraylı futbolcu için dikkati çeken açıklama: "Yollar ayrılmalı"

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KVKK 'Yemeksepeti' hakkında resen inceleme başlattı

Daha önce siber saldırıya uğrayan "Yemeksepeti" hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu kez müşteri bilgileri çalınarak fidye talep edildiği iddiaları üzerine resen inceleme kararı aldı. Kurul, şirketin "herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" yönündeki açıklamasının da doğruluğunu araştıracak.