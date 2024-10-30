TÜMOSAN Konyaspor'da ayrılık resmiyet kazandı

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.