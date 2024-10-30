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TÜMOSAN Konyaspor'da ayrılık resmiyet kazandı

TÜMOSAN Konyaspor'da ayrılık resmiyet kazandı

15:2530/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teknik direktör Ali Çamdalı
Teknik direktör Ali Çamdalı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.


Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.



Konyaspor, Çamdalı yönetiminde Süper Lig'deki 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 11 puan toplamıştı.





#TÜMOSAN Konyaspor
#Ali Çamdalı
#Trendyol Süper Lig

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