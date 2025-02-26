Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor'da tek hedef Galatasaray maçı

TÜMOSAN Konyaspor'da tek hedef Galatasaray maçı

11:4526/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
TÜMOSAN Konyaspor
TÜMOSAN Konyaspor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 18 golle dikkat çekerken, gruptan çıkmayı hedefliyor. Yeşil beyazlılar, 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından alacağı puan veya puanlarla çeyrek finale yükselmek istiyor.

Son haftalarda Trendyol Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve 25 puanla 14. sırada yer alan TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulmak istiyor.


Yeşil-beyazlılar, eleme turlarınde 23 Elazığ FK'yı 4-0, Kepez Belediyespor'u 9-0 ve Karacabey Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek adını Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına yazdırdı.

C Grubunda ilk hafta maçında Ahlatcı Çorum FK'yı 1-0, sahasında ikas Eyüpspor'u da 3-1'lik skorla geçen Konyaspor, topladığı 6 puanla birinci sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılar, 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından alacağı puan veya puanlarla gruptan çıkmayı istiyor.


'Galatasaray maçından puanla dönmeyi hedefliyoruz'
Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak yaptığı açıklamada,
"Kupada bir üst tura çıkmak, lige de direkt olarak pozitif yansıyacaktır. Ligde de sıkıntılı bölgelerden uzaklaşmayı hedefliyoruz. Galatasaray maçından puanla dönmeyi hedefliyoruz. UEFA'ya gitmenin yolu da kupadan geçiyor."
ifadelerini kullandı.




#TÜMOSAN Konyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsun'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Samsun Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?