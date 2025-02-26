TÜMOSAN Konyaspor'da tek hedef Galatasaray maçı

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak yaptığı açıklamada,

"Kupada bir üst tura çıkmak, lige de direkt olarak pozitif yansıyacaktır. Ligde de sıkıntılı bölgelerden uzaklaşmayı hedefliyoruz. Galatasaray maçından puanla dönmeyi hedefliyoruz. UEFA'ya gitmenin yolu da kupadan geçiyor."