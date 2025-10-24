Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor'dan Recep Uçar kararı

TÜMOSAN Konyaspor'dan Recep Uçar kararı

11:3724/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Recep Uçar
Teknik direktör Recep Uçar

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Recep Uçar için karar verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Recep Uçar istifaya davet edildi.


Beşiktaş karşılaşmasında protestoya maruz kalan Uçar ve ekibi için toplanan yönetim kararını verdi.


TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar ve ekibiyle yola devam edileceğini açıkladı.


Atiker, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı;

"Teknik direktörümüz Recep Uçar, göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün geleceği için büyük bir özveriyle çalışmakta, Hocamızın sistemine, oyun anlayışına ve takımımıza olan inancına güvenimiz tamdır. Yönetim kurulu olarak, mevcut şartlar altında istikrarın korunmasının Konyaspor’un menfaatine olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, Recep Uçar ve ekibiyle yolumuza devam etme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Konyaspor yönetimi olarak göreve geldiğimizde, kulübümüzün içinde bulunduğu mali tablo son derece ağırdı. Transfer yasakları, geçmiş dönem borçları, gelir kısıtlamaları ve takım yapılanmasında yaşanan dağınıklıkla karşılaştık. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Konyaspor’un geleceğini garanti altına almak için yoğun bir çaba sarf ettik. Gelir artırıcı projeler geliştirdik, borç yapılandırmaları yaptık, genç oyunculara yatırım yaparak sürdürülebilir bir futbol anlayışını yerleştirmeye çalıştık. Ancak bu süreç bir günde sonuçlanacak bir süreç değildir.


Bugün Konyaspor’un en çok ihtiyaç duyduğu şey sükûnet, destek ve birlikteliktir. Taraftarımızın gücü, bu kulübün en büyük gücüdür. Bu güç, doğru şekilde yönlendirildiğinde Konyaspor’u yeniden başarıya taşıyacaktır. Lütfen eleştirilerinizi yapıcı şekilde dile getirin, takımımıza ve hocamıza destek olun. Tribünlerde, sahada ve sosyal medyada sergilenecek olgun ve birleşik duruş, Konyaspor’un büyüklüğünü bir kez daha gösterecektir.

Bizler yönetim olarak, kulübümüzü teslim aldığımız şartların zorluklarına rağmen mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Konyaspor için çalışmaya, üretmeye ve şehrimizin adını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."





#Trendyol Süper Lig
#Recep Uçar
#TÜMOSAN Konyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları belli oldu! 24 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?