TÜMOSAN Konyaspor'dan Recep Uçar kararı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Recep Uçar istifaya davet edildi.





Beşiktaş karşılaşmasında protestoya maruz kalan Uçar ve ekibi için toplanan yönetim kararını verdi.





TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar ve ekibiyle yola devam edileceğini açıkladı.





Atiker, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı;

"Teknik direktörümüz Recep Uçar, göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün geleceği için büyük bir özveriyle çalışmakta, Hocamızın sistemine, oyun anlayışına ve takımımıza olan inancına güvenimiz tamdır. Yönetim kurulu olarak, mevcut şartlar altında istikrarın korunmasının Konyaspor’un menfaatine olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, Recep Uçar ve ekibiyle yolumuza devam etme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.





Konyaspor yönetimi olarak göreve geldiğimizde, kulübümüzün içinde bulunduğu mali tablo son derece ağırdı. Transfer yasakları, geçmiş dönem borçları, gelir kısıtlamaları ve takım yapılanmasında yaşanan dağınıklıkla karşılaştık. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Konyaspor’un geleceğini garanti altına almak için yoğun bir çaba sarf ettik. Gelir artırıcı projeler geliştirdik, borç yapılandırmaları yaptık, genç oyunculara yatırım yaparak sürdürülebilir bir futbol anlayışını yerleştirmeye çalıştık. Ancak bu süreç bir günde sonuçlanacak bir süreç değildir.





Bugün Konyaspor’un en çok ihtiyaç duyduğu şey sükûnet, destek ve birlikteliktir. Taraftarımızın gücü, bu kulübün en büyük gücüdür. Bu güç, doğru şekilde yönlendirildiğinde Konyaspor’u yeniden başarıya taşıyacaktır. Lütfen eleştirilerinizi yapıcı şekilde dile getirin, takımımıza ve hocamıza destek olun. Tribünlerde, sahada ve sosyal medyada sergilenecek olgun ve birleşik duruş, Konyaspor’un büyüklüğünü bir kez daha gösterecektir.

Bizler yönetim olarak, kulübümüzü teslim aldığımız şartların zorluklarına rağmen mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Konyaspor için çalışmaya, üretmeye ve şehrimizin adını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."















