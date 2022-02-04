Spor Tunay Torun eski takımına geri döndü
TRANSFER

Tunay Torun eski takımına geri döndü

Kasımpaşa, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Tunay Torun eski takımına geri döndü
Tunay Torun Kasımpaşa formasını yeniden giydi.

Devre arası transfer döneminde takviyelerine devam eden Kasımpaşa, son olarak Tunay Torun'u kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı ekipte 2014-17 yılları arasında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te tamamladı.

14 maçta 5 kez ilk 11'de görev alan tecrübeli kanat oyuncusu, 1 asist kaydetti.

Tunay Torun'un transferiyle ilgili Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "2014-2017 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Tunay Torun, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

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