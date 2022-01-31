Ertuğrul Taşkıran kendisini en çok zorlayan golcüyü açıkladı

Kasımpaşa’nın deneyimli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Süper Lig’de görev alan genç kaleciler ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Altay, Uğurcan, Berke, Ersin ve İrfan Can Türk futboluna damga vurabilecek kaleciler”

Son dönemde Türk futbolunda yetişen genç kalecilerin Avrupa standartlarının üzerine çıkabileceğini savunan lacivert-beyazlı oyuncu, “Gerçekten Türk futboluna damga vurabilecek isimler var; Altay, Uğurcan, Berke, Ersin, İrfan Can. Sayabileceğimiz birçok isim var aklıma gelmeyen. Alt liglerde de aynı şekilde güvenip oynatılan birçok kaleci var. Bu Türk kaleciler için çok büyük bir fırsat. Fırsat verildiğinde de bunun değerlendirilebileceğini gerçekten Avrupa standartları hatta Avrupa standartlarının üzerine çıkılabileceğini gösteren bir ivme bu” dedi.

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“Potansiyelli kalecilerimiz var, bunların Avrupa’da öne çıkması gerekiyor”

Türk kalecilerin Avrupa’ya açılmasına yönelik adımların atılması gerektiğini aktaran Taşkıran, yeni yetişen genç kalecilerin fizik kalitesine ilişkin de şunları söyledi:

“Bizim fizik standartlarımız çok iyi. Türkiye’deki kalecilerin özellikle son dönemde fizik kalitesinde muazzam bir artış oldu. Dünya standartlarının civarındayız. Ortalama 1.91 diye biliyorum kaleci standardı. Şu an Türkiye’deki kalecilerin boyutları çok iyi. Fizik kuvvetleri çok iyi. Bunu teknik ve oyun bilgisiyle birleştirdiğimizde başka seviyeye geleceğiz. Bunu yapan kaleciler üst seviye oldu. Büyük takımda oynamak zor, diğer takımlardaki gibi maç içinde 6-7 tane pozisyon gelmiyor. Sıcak kalman gerekiyor. Konsantrasyonunu bozmaman gerekiyor. Bunu başarabilenler de yukarıya doğru devam ediyor. Altay bunu başardı kalıcı oldu, Uğurcan bunu başardı kalıcı oldu. Benim temennim Ersin de dahil. Ersin’in Berke ile beraber daha gelişimine katabileceği zamanları da var. Fırsatları da var. İnşallah yerli kalecilerin yurt dışına açılmasıyla alakalı adımlar atılır. Bunu başarabilen kaleciler olur ve bunun devamı gelir. Gerçekten çok potansiyelli kalecilerimiz var. Fizik kalitemiz çok iyi. Bunun Avrupa’da bir şekilde öne çıkması gerekiyor. Umarım gerçekleşir.”

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“Genç kaleciler faydalı eleştirileri dinleyip yoluna devam edecek”

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın yokluğunda kaleyi devralan Berke Özer’e zaman zaman yöneltilen olumsuz eleştirilere de değinen 32 yaşındaki eldiven, genç kalecilerin bu tür ağır eleştirilere takılmadan çalışarak devam etmeleri gerektiğinin altını çizip şöyle devam etti:

“Bu eleştirilerin olması normal. Büyük bir camia. Türkiye’nin en büyük camialarından bir tanesi. Ben de altyapısından yetiştim. Yaklaşık 10-11 yıl bu camianın içinde bulundum ve üzerimde o armayı taşıdım. Saha içi saha dışı sorumlulukları çok fazla. Bu bir gerçek. Başarı geldiğinde ödülü de çok büyük oluyor ama başarısızlık geldiğinde eleştiriler de bir bu kadar ağır oluyor. Berke ile zaten konuşuyoruz. Çok düzgün bir çocuk ama bunlara karşı duruşunuz ilerideki kariyerinizi belirleyecek. Övgülerde çok yükselmemeniz lazım. Bu tarz eleştirilerde de kendinizi düşürmemeniz lazım. Aynı çizgide devam etmek gerekiyor. Benim bütün kalecilere söyleyeceğim bu. Bir maçta yaptığın bir kurtarış seni göklere çıkartıyor. Aslında bu da gerçekçi değil. Yaptığın bir hatada da çok ağır eleştirilere maruz kalıyorsun. Bu da gerçekçi değil. O doğrultuda çok çalışacaksın. Kaleciliğin anahtarı bu, bitmiyor. Uğurcan 25-26 yaşında çok iyi kaleci. Ama bunu devam ettirmesi gerekiyor. Üzerine koyduğu sürece o çizgide devam ettiği sürece iyi kaleci olarak anılacak. Altay ve Ersin de öyle. Diğer kaleciler için de bu durum söz konusu. İstikrar gerekiyor. Genç kalecilerde özellikle inişler çıkışlar olması çok normal. Kalecilik tecrübeyle de doğru orantılı. Çok takılmadan doğru olanları sana faydası olan eleştirileri dinleyeceksin aynı şekilde çalışmaya devam edip yoluna bakacaksın.”

“Çocukluğumuzda bizim dönemimizin efsanesi Rüştü ağabeydi”

Deneyimli eldiven, örnek aldığı kalecinin Rüştü Reçber ile Volkan Demirel olduğunu aktararak, “Çocukluğumuzda bizim dönemimizin efsanesi Rüştü ağabeydi. Kendisiyle de tanışma fırsatı yakaladım, karşılıklı da oynadık. Bizim adımıza akla ilk o geliyordu. Çünkü benim çocukluğum onun çok başarılı olduğu döneme denk geldi. Ben hep kaleci olarak oynadım. Forvet, defans değildim. O yüzden Rüştü ile başlayan daha sonra Volkan ile devam eden bir süreç vardı. Önümüzde Volkan Demirel gibi bir gerçek vardı. Ve hep bize o söyleniyordu. Kariyerlerimiz bir şekilde bir araya geldi. Ben Fenerbahçe’ye transfer oldum A takıma çıktım. 2 sene de Volkan abiyle aynı odayı paylaştım. Rüştü ile başlayıp Volkan ile devam eden rol model oldu hayatımızda. Şu anda da ben gençlere yakınımda altyapıdan gelen gençlere örnek olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü genelde Türk futbolunda kötü örnekler haylaz çocuklar göze geliyor ama çok doğru düzgün profiller de var. Ben de bunlardan biri olup gençlere örnek olabilmek adına elimden geleni yapıyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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“Beni en çok zorlayan forvet Sörloth’tu”

Süper Lig’de kendisini en çok zorlayan forvet oyuncusunun iki sezon önce Trabzonspor’da forma giymiş olan Norveçli Alexander Sörloth olduğunu açıklayan Ertuğrul Taşkıran, “Açıkçası Burak Yılmaz ağabey buradayken cevabım o olurdu. Sonrasında da Sörloth’tu. Çünkü adam hiçbir şekilde durdurulamıyor. Koşu atıyor, şut atıyor, kafa topu var. Mücadele ediyor. Defansa yardım ediyor. Şu anda aklıma güncel gelen isim yok ama en son Sörloth’tu. Kafa atıyor, koşuyor. Bütün özellikleri var. Beni en çok zorlayan forvet Sörloth diyebilirim. Şu an için ‘Beni çok zorluyor’ diyebileceğim bir isim yok. Bizim Umut çok zorluyor, antrenmanlarda. (Gülerek) Daha rakip oynamadık ama Umut zorluyor diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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Sörloth Süper Lig'de gol kralı olmuştu.