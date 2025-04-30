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TUR 2025'te Marmaris-Kıran etabı başladı

TUR 2025'te Marmaris-Kıran etabı başladı

14:0230/04/2025, Çarşamba
IHA
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Yarış Marmaris’ten start aldı.
Yarış Marmaris’ten start aldı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dördüncü etabı olan 115,4 kilometrelik Marmaris-Kıran parkurunun startı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından verildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dördüncü gününde Marmaris-Kıran etabı koşulacak. 13 ülkeden 23 takımın yer aldığı yarışta toplam 161 sporcu mücadele ediyor.


Marmaris’ten start alan sporcular, 115.4 kilometrelik zorlu parkurda Marmaris’ten sonra Gökova Kavşağı ve ardından 9 kilometrelik zorlu bir Sakartepe rampasını çıkacak.


Sakar rampasının ardından Ula kavşağı, sonrası Devrant rampasından Menteşe Otoggar kavaşına ve oradan da Yerkesik Mahallesi sonrası Menteşe’nin kırsal Kıran Mahallesinde etabı tamamlayacaklar.





#Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
#Marmaris-Kıran etabı
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