Türk futbolunda flaş gelişme: Kulüp yönetimi taraftar grubuna devredildi

"1940 yılında demir yolu işçilerinin alın terleriyle ve vermiş oldukları büyük emekler ile kurulmuş olan güzide kulübümüz, son yıllarda zor günler geçirmektedir. Uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar ve verdiğimiz büyük emekler sonucunda, bugün itibari ile kulübümüz tarihinde Adana Demirspor’a yaraşır şekilde tertemiz ve yepyeni bir sayfa açıyoruz. ‘Bu arma sahipsiz değil, bu taraftar da sessiz kalmayacak’ diyerek başlattığımız ‘Yaşasın Demirspor’ kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. ‘Yaşasın Demirspor’ kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır. Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir. Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir. Bu kapsamda, Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı görevini Ertan Zeybek, Adana Demirspor Başkan Vekili görevini Mustafa Kemal Üstüner üstlenecektir. Bizler, Adana Demirspor armasını sahipsiz bırakmamak adına bu ateşten gömleği giyiyor, bir köprü görevi görerek bu süreci omuzluyoruz. Omuzladığımız yükün, ağırlığının ve büyüklüğünün farkındayız."