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Türk Okçuluğu Şampiyonası Sakarya'da başladı

Türk Okçuluğu Şampiyonası Sakarya'da başladı

16:337/05/2025, Çarşamba
AA
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YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde başladı. Büyük kadınlar ile erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen ve yarın sona erecek turnuvada 11 ulusal hakem görev yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "YURTLİG" spor turnuvaları kapsamında gerçekleştirilen şampiyona finallerinde 47 erkek ve 57 kız sporcu mücadele ediyor.


Büyük kadınlar ile erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen ve yarın sona erecek turnuvada 11 ulusal hakem görev yapıyor.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, açılışta yaptığı konuşmada, katılımın geçen yıla göre daha yoğun geçtiğini belirterek, "Her türlü tedbirimizi aldık. Bu şampiyona ilçemiz ve ilimiz için gurur verici. Şampiyonaya en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz." dedi.


Sporculardan Döne İrem Denizci, ok atarken çok keyif aldığını dile getirdi.


Sakaryalı sporcu Şevval Gürtekin de turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını ve şampiyon olmayı hedeflediklerini ifade ederken, Seher Avcı, "Bize ikinci kez ev sahipliği yapan Sakarya'ya teşekkür ediyoruz. Geçen yıl keyif almıştık. Herkes bu sporu yapmalı ve kendini bu alanda geliştirmeli." diye konuştu.


Azra Miray Bolat ise "Bu sporda yeni olduğum için biraz telaşlıyım ve heyecanlıyım. Önemli olan eğlenmek." ifadelerini kullandı.






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