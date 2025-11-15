Yeni Şafak
Türkiye - Bulgaristan | Canlı skor - Canlı sonuç

17:1715/11/2025, Cumartesi
Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız sahasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.


Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. İskoç hakem Nicolas Walsh düdük çalacak.


Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bugün sahadan en az bir puanla ayrılması halinde play-off turunu garantileyecek.


TÜRKİYE - BULGARİSTAN MUHTEMEL 11'LER
Türkiye:
Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.
Bulgaristan:
Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Shopov, Gruev, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN CANLI SKOR

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU

