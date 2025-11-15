Türkiye - Bulgaristan | Canlı skor - Canlı sonuç

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız sahasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. İskoç hakem Nicolas Walsh düdük çalacak.
Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bugün sahadan en az bir puanla ayrılması halinde play-off turunu garantileyecek.