Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu

Juan Martinez Munuera
UEFA Uluslar Ligi B Grubu 5. haftasında oynanacak olan Türkiye-Galler karşılaşmasını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
UEFA Uluslar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Türkiye sahasında Galler ile karşı karşıya gelecek.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Cabanero ve Porras yapacak.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Galler'i ağırlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
#Türkiye
#Galler
#Uluslar Ligi