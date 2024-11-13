Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Türkiye sahasında Galler ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Cabanero ve Porras yapacak.