FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında Türkiye, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı konuk etti. Mücadeleyi A Milli Takımımız 4-1 kazandı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kenan Yıldız, 22 ile 52. dakikalarda Merih Demiral ve 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan'ın golünü ise 64. dakikada Kochorashvili attı.





Alınan bu sonucun ardından A Milli Takımımız puanını 9'a yükseltti. Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun lideri ise 12 puanla İspanya. Son sıradaysa Bulgaristan bulunuyor.





Türklerin ayak sesi

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Ay-yıldızlılar, 14’üncü dakikada öne geçti. Abdülkerim’in uzun topluyla savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Öncesinde ofsayt bayrağı kalksa VAR’dan gelen uyarıyla gol geçerlilik kazandı: 1-0. Türkiye, 23’üncü dakikada Merih ile farkı 2’ye çıkarttı. Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerde ön direkte Merih Demiral yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. Türkiye, 35’inci dakikada farkı 3’e çıkarttı. Kerem’in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan, yerden içeri çevirdi. İsmail’in vuruşunda Gürcistan savunması topu çizgiden çıkarttı. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.





İkinci yarıya da hızlı başlayan milli takım 52’nci dakikada farkı 4’e çıkarttı. Sol kanattan kazanılan kornerde Hakan ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Merih’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-0. 64’üncü dakikada Gürcistan farkı 3’e indirdi. Kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen Gürcistan’da ceza sahası içinde Abdülkerim’den sıyrılan Kochorashvili, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, Kocaeli’de oynanan karşılaşmada Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti.









2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu’nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.





14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız’ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı’nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.





22. dakikada Türkiye, Merih Demiral’la farkı 2’ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu’nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.





33. dakikada Arda Güler’in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız’ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.





35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün’un golüyle skoru 3-0’a getirdi. Kenan Yıldız’ın yerden pasında İsmail Yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.





Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.





52. dakikada Türkiye, Merih Demiral’ın kafa golüyle farkı 4’e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu’nun sol köşeden kullandığı korner atışında kale önünde iyi yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.





64. dakikada Gürcistan, farkı 3’e indirdi. Davitashvili’nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.





81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kvaratshkelia’nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı.





Karşılaşma, Türkiye’nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.









A Milli Takım’da 100. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu’na plaket

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelirken, müsabaka öncesinde Kaptan Hakan Çalhanoğlu onurlandırıldı.





Bulgaristan mücadelesiyle ay-yıldızlılarda 100. maçını oynayan Çalhanoğlu’na Gürcistan karşılaşması öncesinde saha kenarında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, plaket takdim ederken ayrıca çerçeveletilmiş şeklinde üzerinde 100 yazan milli takım forması verildi. Taraftarlar da alkışlayarak Hakan Çalhanoğlu’na destek verdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Gürcistan maçında

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.









Kocaeli'de koreografi

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.





Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman’ın görselleri yer aldı.





Görsellerin yanlarındaki pankartta da "Türk önde Türk ileri" yazısı yer aldı.





Maça büyük ilgi

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan ile oynadığı mücadeleye taraftarlarımızın ilgisi büyük oldu.





Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünleri dolduran taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.





Filistinli çocuklar seremonide sahaya çıktı​​​​​​​

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı.





Filistinli çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk milli takım forması ile yer aldı.



