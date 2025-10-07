Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından, sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Gürcistan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek.