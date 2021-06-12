Türkiye-İtalya maçının günah keçisi ilan edilmeye çalışılan Uğurcan Çakır Avrupalıların gözdesi oldu A Milli Takımımızın İtalya ile oynadığı EURO 2020 maçı 3-0'lık mağlubiyetle sonuçlandı. Ay-Yıldızlıların kötü bir oyun sergilediği karşılaşma sonrasında kamuoyunda milli kaleci Uğurcan Çakır ile eleştiriler dikkat çekti. Avrupa'da ise durum farklıydı. 24 yaşındaki file bekçisini kendi takımına bile öneren futbolseverler oldu.

Haber Merkezi 12 Haziran 2021, 01:15 Son Güncelleme: 12 Haziran 2021, 11:11 Yeni Şafak