Türkiye-İtalya maçının günah keçisi ilan edilmeye çalışılan Uğurcan Çakır Avrupalıların gözdesi oldu

A Milli Takımımız, EURO 2020'de oynadığı ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından sosyal medyada ciddi bir tartışma yaşandı.

Twitter kullanıcılarının bir bölümü Uğurcan Çakır'ın performansını eleştirdi. 24 yaşındaki file bekçisi ile ilgili Avrupa'da ise farklı bir gündem vardı.

Yabancı futbolseverler Uğurcan Çakır'ın performansından etkilendi. Sosyal medya hesaplarından bununla ilgili paylaşımlarda bulunanlar milli kalecinin kendi takımlarına transfer edilmesini istedi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Ugurcan Cakir is a great shot stopper, I never realized how bad his distribution is though, seems and ideal Lloris replacement for Tottenham. June 11, 2021

"Uğurcan Çakır, Tottenham'da olası bir Hugo Lloris değişimini için ideal isim olabilir"

A lot of top clubs will definitely be ringing the phone of Trabonzpor keeper Ugurcan Cakir , very good on the ball and shot stopping 🧤.#EURO2020 — Kai 🇩🇪 (@afckai18) June 11, 2021

"Birçok üst düzey kulüp Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı arayacak"

Poor first half from Turkey. Just didn't show the technical quality and tools to catch Italy in counterattacks.Goalkeeper Ugurcan Cakir their best player — AR (@AR__Bilal) June 11, 2021

"Türkiye' ilk yarı kötü. İtalya'yı kontra ataklarda yakalayacak teknik kaliteyi gösteremediler. Kaleci Uğurcan Çakır en iyi oyuncuları"

If there's a goalkeeper that can increase is value and recognition in Europe, during the #euro2020, that men is Uğurcan Çakır.



Couple amazing seasons in the Turkish League and can get a himself a move to a big-5 league this Summer. #TUR pic.twitter.com/jmOgL02g0F June 11, 2021