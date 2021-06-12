Spor Türkiye-İtalya maçının günah keçisi ilan edilmeye çalışılan Uğurcan Çakır Avrupalıların gözdesi oldu
FUTBOL FUTBOL

Türkiye-İtalya maçının günah keçisi ilan edilmeye çalışılan Uğurcan Çakır Avrupalıların gözdesi oldu

A Milli Takımımızın İtalya ile oynadığı EURO 2020 maçı 3-0'lık mağlubiyetle sonuçlandı. Ay-Yıldızlıların kötü bir oyun sergilediği karşılaşma sonrasında kamuoyunda milli kaleci Uğurcan Çakır ile eleştiriler dikkat çekti. Avrupa'da ise durum farklıydı. 24 yaşındaki file bekçisini kendi takımına bile öneren futbolseverler oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-İtalya maçının günah keçisi ilan edilmeye çalışılan Uğurcan Çakır Avrupalıların gözdesi oldu
Uğurcan Çakır

A Milli Takımımız, EURO 2020'de oynadığı ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından sosyal medyada ciddi bir tartışma yaşandı.

Twitter kullanıcılarının bir bölümü Uğurcan Çakır'ın performansını eleştirdi. 24 yaşındaki file bekçisi ile ilgili Avrupa'da ise farklı bir gündem vardı.

Yabancı futbolseverler Uğurcan Çakır'ın performansından etkilendi. Sosyal medya hesaplarından bununla ilgili paylaşımlarda bulunanlar milli kalecinin kendi takımlarına transfer edilmesini istedi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

  • "Uğurcan Çakır, Tottenham'da olası bir Hugo Lloris değişimini için ideal isim olabilir"

  • "Birçok üst düzey kulüp Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı arayacak"

  • "Türkiye' ilk yarı kötü. İtalya'yı kontra ataklarda yakalayacak teknik kaliteyi gösteremediler. Kaleci Uğurcan Çakır en iyi oyuncuları"

  • "Avrupa'da değeri ve bilinirliği artacak bir kaleci varsa o da Uğurcan Çakır. Türkiye liginde geçirdiği birkaç harika sezonun ardından Avrupa'nın 5 büyük ligine geçme şansını yakaladı"
Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenliyor

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.