Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu final müsabakasında hakem Halil Umut Meler'in görev alacağını yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacağını duyurdu. 4. Hakem ise Adnan Deniz Kayatepe oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor finali 22 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Antalya'da oynanacak.