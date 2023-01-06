Kupa programı açıklandı

Türkiye Kupası programı duyuruldu.
Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.
Sahası boş bırakılan müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.
Son 16 turu maçları programı şu şekilde:
Türkiye Kupası programı duyuruldu.
Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.
Sahası boş bırakılan müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.
Son 16 turu maçları programı şu şekilde:
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