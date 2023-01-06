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Kupa programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tarihleri belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası son 16 programı
Türkiye Kupası

Türkiye Kupası programı duyuruldu.

Karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

Sahası boş bırakılan müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

Son 16 turu maçları programı şu şekilde:

Beşiktaş-Antalyaspor maçının tarihi belli oldu
SPOR
Beşiktaş-Antalyaspor maçının tarihi belli oldu

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SPOR
Süper Lig'de 7 haftanın programı açıklandı
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