Türkiye Kupası'nda beklenmedik sonuç: Süper Lig ekibi 2. Lig takıma elendi

Haber Merkezi
19:483/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, Süper Lig takımlarından Göztepe, 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne 1-0 yenildi. Bu sonuçla birlikte Göztepe Türkiye Kupası'na veda ederken, Beyoğlu Yeni Çarşı ise adını gruplara yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Beyoğlu Yeni Çarşı ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Karşılaşmayı 10. dakikada Barış Zeren'in attığı golle Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 kazandı ve adını gruplara yazdırdı.


Ayrıntılar geliyor...

#Türkiye Kupası
#Göztepe
#Beyoğlu Yeni Çarşı
