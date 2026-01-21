Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye Kupası'nın final tarihi açıklandı

Türkiye Kupası'nın final tarihi açıklandı

19:1321/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final tarihlerini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, yarı final mücadelelerinin 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final müsabakasının ise 24 Mayıs tarihinde oynanacağı aktarıldı. Final maçının oynanacağı stadyumun daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

Öte yandan açıklamada, UEFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımların son 16 turuna yükselmeleri ve buna bağlı Trendyol Süper Ligin 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımların UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihlerinin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.



#Ziraat Türkiye Kupası
#Türkiye Futbol Federasyonu
#ZTK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 21 Ocak: Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 Tabii şifresiz canlı yayını izle