Türkiye maçı öncesi Romanya'da Mircea Lucescu gelişmesi

Romanya Futbol Federasyonu, bir süredir hastanede tedavi gören teknik direktör Mircea Lucescu’nun Türkiye ile oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya Millî Futbol Takımı’nın başında yer alacağını duyurdu.

Sağlık sorunlarına rağmen tecrübeli teknik adamın karşılaşmada yedek kulübesinde olacağı ve takımı bırakmak istemediği belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada kararın, son tıbbi değerlendirmeler ile yönetim ve Lucescu arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda alındığı ifade edildi.

Lucescu ise tek hedeflerinin play-off maçlarına en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu vurgulayarak, takımın eleme turunu geçecek güç ve inanca sahip olduğunu söyledi.

Romanya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılabilmesi için 26 Mart’ta deplasmanda önce Türkiye’yi, ardından Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibini yenmesi gerekiyor. Rumenler finallere kalmaları halinde D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.







