A Milli Takım'ın play-off rakibi Romanya'da en büyük tehlike o isim!

MİLLİ TAKIM'IN ESKİ HOCASI RAKİP OLDU





Romanya'nın başında Türk futbolunu yakından tanıyan bir isim bulunuyor. Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan ve bir dönem Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştıran Mircea Lucescu, Ağustos 2024'ten bu yana Romanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapıyor.



