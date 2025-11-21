A Milli Takım'ın play-off rakibi Romanya'da en büyük tehlike o isim!

2026 Dünya Kupası play-off kura çekiminde yarı finaldeki rakibimiz Romanya, finale çıkarsak ise Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi oldu. 26 Mart'ta evimizde karşılaşacağımız Romanya, 86 milyon euro toplam değere sahip kadrosuyla mücadele edecek. Rakibin en tehlikeli ismi ise gol sayısı ile dikkat çekiyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off etabı yarı finalinde Romanya, finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle eşleşti.
Romanya ile 26 Mart'ta kendi sahasında oynayacak olan Türkiye, finale kalırsa Slovakya - Kosova maçının galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Millilerin yarı finaldeki rakibi Romanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Avusturya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs ve San Marino ile mücadele etti. Grubu 13 puanla 3. sırada tamamlayan Rumenler, UEFA Uluslar Ligi yoluyla play-off'a kaldı.
SÜPER LİG'DEN TANIDIK İSİMLER
Yaş ortalaması 27.1 olan Romanya Milli Takımı'nın yarısı ülke dışında forma giyen isimlerden oluşuyor. Toplam değeri 86 milyon euro olan Rumen takımında, Trendyol Süper Lig'de oynayan Denis Draguş (Eyüpspor), Ianis Hagi (Alanya), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) gibi futbolcular da bulunuyor.
Romanya Milli Takımı'nda Dennis Man (PSV Eindhoven), Marius Marin (Pisa), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Virgil Ghita (Hannover 96) ve Ionut Radu (Celta Vigo) ise Avrupa'nın önemli futbol ülkelerinde forma giyen isimler olarak göze çarpıyor.
O İSME DİKKAT
Romanya'nın mevcut kadrosunda en çok gol atan oyuncu Razvan Marin. Kariyerini Yunanistan'ın AEK takımında sürdüren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu milli formayı giydiği 71 maçta 12 kez fileleri havalandırdı. Marin'i 11 golle Dennis Man ve 8 golle Ianis Hagi takip ediyor.
EN DEĞERLİSİ ANDREI RATIU
Rumen Milli Takımı'nın en değerli oyuncusu ise İspanyol kulübü Rayo Vallecano'da forma giyen Andrei Ratiu. Transfermarkt verilerine göre 27 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
MİLLİ TAKIM'IN ESKİ HOCASI RAKİP OLDU
Romanya'nın başında Türk futbolunu yakından tanıyan bir isim bulunuyor. Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan ve bir dönem Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştıran Mircea Lucescu, Ağustos 2024'ten bu yana Romanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapıyor.
80 yaşındaki futbol adamı, Romanya ile 16 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde etti.