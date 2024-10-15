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Türkiye U20 deplasmanda Polonya'ya mağlup

Türkiye U20 deplasmanda Polonya'ya mağlup

21:4415/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Milliler galibiyetle tanışamadı.
Milliler galibiyetle tanışamadı.

Elit Lig'deki 4. maçında 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı deplasmanda Polonya'ya 4-2 mağlup oldu.

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'deki 4. maçında deplasmanda Polonya'ya 4-2 mağlup oldu.


Lomza şehrindeki Mosir Stadı'nda yapılan maçta millilerin gollerini 21. dakikada Jordan Majchrzak (k.k) ve 40. dakikada Arda Süne (P) kaydetti.


Polonya'nın gollerini ise 6. dakikada Jan Ziolkowski, 12. dakikada Wiktor Nowak, 47. dakikada Dariusz Stalmach ve 69. dakikada Jan Zuberek (P) attı.


Bu sonucun ardından 20 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Lig'deki 4 maç sonunda iki beraberlik ve iki yenilgiyle 2 puan toplayabildi.





#Türkiye U20
#Polonya U20
#U20 Elit Lig

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