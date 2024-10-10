Türkiye U20 sahasında Portekiz'e mağlup

Ay-yıldızlılar, 10'uncu dakikada Halim Eroğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti. Portekiz'in bu gole cevabı geç olmadı ve 16'ncı dakikada sağ köşeden kullanılan korner vuruşunda topa iyi yükselen Joao Muniz skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın 71'nci dakikasında savunma arkasına atılan top ile kaleciyle karşı karşıya kalan Manuel Mendonça, topu filelerle buluşturdu ve mücadele 2-1 sona erdi.