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Türkiye U20 sahasında Portekiz'e mağlup

Türkiye U20 sahasında Portekiz'e mağlup

21:3310/10/2024, Perşembe
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Türkiye U20
Türkiye U20

U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig'in üçüncü maçında konuk ettiği Portekiz'e 2-1 mağlup oldu.

U20 Elit Lig normal sezon üçüncü maçında Türkiye ile Portekiz, Ümraniye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.


Ay-yıldızlılar, 10'uncu dakikada Halim Eroğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti. Portekiz'in bu gole cevabı geç olmadı ve 16'ncı dakikada sağ köşeden kullanılan korner vuruşunda topa iyi yükselen Joao Muniz skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın 71'nci dakikasında savunma arkasına atılan top ile kaleciyle karşı karşıya kalan Manuel Mendonça, topu filelerle buluşturdu ve mücadele 2-1 sona erdi.


U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig'deki sıradaki maçında 15 Ekim Salı günü Polonya'ya konuk olacak. Portekiz U20 Milli takımı ise 14 Ekim Pazartesi İtalya'yı ağırlayacak.



U20 ELİT LİG PUAN DURUMU



#Türkiye U20
#Portekiz U20
#U20 Elit Lig

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