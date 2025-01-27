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U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımımız piste çıkıyor: Hedef şampiyonluk

U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımımız piste çıkıyor: Hedef şampiyonluk

14:3527/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı
U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı

20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası İstanbul’un ev sahipliğinde başlıyor. U20 Milli Takımımız, 3. Klasman A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ev sahipliğiyle düzenlenen 2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları 27 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımımız, Zeytinburnu Buz Adası’nda yapılacak şampiyonada; Çin Taipei, Bosna Hersek, Bulgaristan, Meksika ve Yeni Zelanda ile mücadele ederek şampiyon olup bir üst klasmana yükselmek için buza çıkacak.


Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak
Halit Albayrak: Zeytinburnu Buz Adası’na bekliyoruz

Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası’na Milli Takımımızı desteklemeye davet eden Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, “Türkiye’de buz hokeyine ilgi her geçen gün artıyor. Federasyon olarak yaptığımız yatırımların meyvesini almaya başladık. Geçen hafta İstanbul’da düzenlenen IIHF 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubunda Milli Takımımız altın madalya alarak üst klasmana yükseldi. Bu başarı bizi gururlandırdı ve gelecek adına umut verdi. Şimdi U20 Erkek Takımımızdan da aynı başarıyı bekliyoruz. Herkesi bu heyecanlı maçları izlemeye ve Milli Takımımızı desteklemeye davet ediyorum,” dedi.


Şampiyona programı şöyle:

27 Ocak Pazartesi

20.00 Bosna Hersek-Türkiye


28 Ocak Salı

20.00 Çin Taipei – Türkiye


30 Ocak Perşembe

20.00 Bulgaristan – Türkiye


31 Ocak Cuma

20.00 Türkiye – Yeni Zelanda


2 Şubat Pazar

20.00 Türkiye - Meksika




#Buz Hokeyi
#Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu
#Zeytinburnu Buz Adası

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