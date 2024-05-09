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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi takımlar finale çıktı, final maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçlarının birincisi dün akşam oynandı. Belçika temsilcisi Club Brugge İtalyan ekibi Fiorentina’yı konuk etti. Bu akşam ise temsilcimiz Fenerbahçe’yi eleyen Olympiakos evinde Aston Villa’yı konuk edecek. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde final maçı ne zaman? İşte detaylar.

10:18 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçlarının birincisi dün akşam oynandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçlarının birincisi dün akşam oynandı.
’nde yarı final heyecanı sürüyor. Kupada ilk finalist dün akşam belli oldu. Bugün ise ikinci finalist belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi takımlar finale çıktı, final maçı ne zaman? İşte detaylar.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR FİNALE ÇIKTI?

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk finalisti Fiorentina oldu. Bu akşam oynanacak Olympiakos - Aston Villa sonrasında ikinci finalist belli olacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

2024 AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

2024 UEFA Konferans Ligi finali, 2023-24 UEFA Konferans Ligi kazananını belirlemek amacıyla 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda oynanacak organizasyonun 3. finalidir.




#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#Fiorentina
#Olympiakos
#Aston Villa
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