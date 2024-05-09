UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi takımlar finale çıktı, final maçı ne zaman?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR FİNALE ÇIKTI?
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk finalisti Fiorentina oldu. Bu akşam oynanacak Olympiakos - Aston Villa sonrasında ikinci finalist belli olacak.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
2024 AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?
2024 UEFA Konferans Ligi finali, 2023-24 UEFA Konferans Ligi kazananını belirlemek amacıyla 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda oynanacak organizasyonun 3. finalidir.