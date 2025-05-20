UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Tottenham Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi'nde final akşamı. Tottenham Manchester United arasında oynanacak karşılaşmaya artık az bir süre kaldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Tottenham Manchester United mücadelesi 21 Mayıs saat 22.00'da başlayacak. İspanya'daki San Mames Stadı'nda oyananacak Tottenham Manchester United mücadelesinin yayınlanacağı kanal da belli oldu. İşte dev final öncesindeki haberler ve maçın yayın bilgileri.





TOTTENHAM MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Tottenham Manchester United karşılaşması 21 Mayıs 2025 akşamı saat 22.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL ZAMANI

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşılaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.





Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.





Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.





UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 1 MİLYAR 469 MİLYON AVROLUK FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon avro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro.





İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon avroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon avroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

TOTTENHAM DEV MAÇA HAZIR

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United ile yapacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı. Tottenham son antrenmanı, karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Ange Postecoglou yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Hücuma yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanın son bölümünde kanatlardan ortalarla gol çalışması yapıldı.



