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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları yarın oynanacak olan Manchester City - Real Madrid maçıyla başlayacak.

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Haber Merkezi AA
UEFA Şampiyonlar Liginde yarı final heyecanı başlıyor
Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

  • Yarın:
  • Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
  • 27 Nisan Çarşamba:
  • Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)
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