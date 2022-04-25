UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

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Son yılların en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşan İngiltere'de yükselen faturalar, halkı tercihe zorluyor. İngiltere basını, "Isıtma ile yemek yeme arasında seçim yapmalılar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Milyonlarca İngiliz vatandaşının yarısından fazlasının birkaç ay içinde faturalarını ödeyemez duruma geleceğinin belirtildiği haberde, "Artan faturalarla ilgili endişeler, araştırmaya konu olanların yarısından fazlasının akıl sağlığını etkiledi" ifadelerine yer verildi.