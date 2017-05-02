MİLLİ TAKIM

Uğur Boral: Fatih Terim bize taktik vermedi

Eski milli futbolcu Uğur Boral, EURO 2008'deki Almanya maçı öncesi Fatih Terim'in taktiksel konuşma yapmadığını söyledi. Terim'in sadece 'Allah yardımcınız olsun' dediğini belirten Boral, "Benim jenerasyonum gazla çalışan son jenerasyondu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Boral milli formayla attığı tek golü Almanya ağlarına göndermişti.

Uğur Boral milli formayla attığı tek golü Almanya ağlarına göndermişti.

A Milli Takım eski futbolcusu Uğur Boral, EURO 2008'de Almanya'ya yarı finalde yenilerek veda ettiğimiz maç ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Boral, maça çıkmadan önce teknik direktör Fatih Terim'in taktiksel konuşma yapmadığını ifade ederken ilginç ifadeler kullandı.

Maçkolik Radyo'ya konuşan Boral'ın açıklamaları şöyle;

  • "Almanya maçına çıkmadan önce Fatih Terim bize sadece 'Allah yardımcınız olsun' dedi. Taktiksel konuşma yapmadı. Benim jenerasyonum Milli Takım'da gazla çalışan son jenerasyondu."

A Milli Takımımız, 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonaya veda etmişti. Uğur Boral 84 dakika forma giydiği maçta milli takımdaki tek golünü kaydetmişti.

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