Uğur Boral: Fatih Terim bize taktik vermedi

A Milli Takım eski futbolcusu Uğur Boral, EURO 2008'de Almanya'ya yarı finalde yenilerek veda ettiğimiz maç ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Boral, maça çıkmadan önce teknik direktör Fatih Terim'in taktiksel konuşma yapmadığını ifade ederken ilginç ifadeler kullandı.
Maçkolik Radyo'ya konuşan Boral'ın açıklamaları şöyle;
- "Almanya maçına çıkmadan önce Fatih Terim bize sadece 'Allah yardımcınız olsun' dedi. Taktiksel konuşma yapmadı. Benim jenerasyonum Milli Takım'da gazla çalışan son jenerasyondu."
A Milli Takımımız, 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonaya veda etmişti. Uğur Boral 84 dakika forma giydiği maçta milli takımdaki tek golünü kaydetmişti.
🗯Uğur Boral: Almanya maçına çıkmadan önce Fatih Terim bize sadece "Allah yardımcınız olsun" dedi. Taktiksel konuşma yapmadı. pic.twitter.com/mUXPXhVEjZ
— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Mayıs 2017
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