Uğurcan Çakır: Abdullah Avcı 10 sene burada kalsın

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Başakşehir'i konuk etti. Karadeniz ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçtan sonra bordo-mavili ekibin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa konuştu.
Mücadeleden kaçmadı''
- "Abdullah hocayı çok seviyoruz. Hocamız hiçbir zaman mücadeleden kaçmadı"
''Hocamızla konuştuk''
- "Takım arkadaşlarımızla birlikte oturduk ve konuştuk. Hocamızın yanına gittik, onunla da konuştuk."
''10 sene burada kalsın''
- "Abdullah Hoca'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Bir taraftar olarak, Abdullah Hoca 10 sene burada kalsın diyorum."
Uğurcan Çakır, Serdar Gürler'e geçit vermedi. pic.twitter.com/lm3igPUvhM
Uğurcan Çakır, Serdar Gürler'e geçit vermedi. pic.twitter.com/lm3igPUvhM— SPOR (@yenisafakspor) January 14, 2023