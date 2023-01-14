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Uğurcan Çakır: Abdullah Avcı 10 sene burada kalsın

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra bordo-mavili ekibin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa konuştu. Çakır, ''Abdullah Avcı Trabzon'da 10 sene kalmalı'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakır: Abdullah Avcı 10 sene burada kalsın
Uğurcan Çakır

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Başakşehir'i konuk etti. Karadeniz ekibi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçtan sonra bordo-mavili ekibin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa konuştu.

Mücadeleden kaçmadı''

  • "Abdullah hocayı çok seviyoruz. Hocamız hiçbir zaman mücadeleden kaçmadı"

''Hocamızla konuştuk''

  • "Takım arkadaşlarımızla birlikte oturduk ve konuştuk. Hocamızın yanına gittik, onunla da konuştuk."

''10 sene burada kalsın''

  • "Abdullah Hoca'ya çok büyük saygı duyuyoruz. Bir taraftar olarak, Abdullah Hoca 10 sene burada kalsın diyorum."
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