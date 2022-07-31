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Uğurcan Çakır: Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk

Lig şampiyonluğundan sonra Süper Kupa’yı da müzesine götüren Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu. Çakır, “Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Ligde hedefimiz şampiyonluk. İyi ve karakterli oyunculara sahibiz” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Uğurcan Çakır: Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk
Uğurcan Çakır, Süper Kupa'yı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den aldı.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u 4-0 mağlup etti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, bu sezon da şampiyon olmak istediklerini söyledi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Çok iyi bir oyunla Süper Kupa’yı kazandıklarını söyleyen bordo mavili takımın kaptanı, “Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Sezona iyi başlamak adına bu kupa önemliydi. Kampta çok iyi çalıştık, aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı ve onların uyum sürecini hızlandırmaya çalıştık. Hocamızın söylediği her şeyi sahada uyguladık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok mutluyuz. Bu kupa takım olma yolunda bizi daha da hızlandıracak. Bu sezonda şampiyonluk k hedefimiz var” diye konuştu.

"Galibiyetle başlamak istiyoruz"

Yeni sezona yine şampiyonluk hedefiyle çıkacaklarını belirten 26 yaşındaki kaleci, “Kupayla lige başlayacak olmak bizim için çok iyi oldu. Bu tarz şampiyonluklar ve mutluluklar aile ve takım olmayı hızlandırıyor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Ligde hedefimiz şampiyonluk. İyi ve karakterli oyunculara sahibiz” dedi.

  • "Evimizde gibi oynadık"
  • Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun kendilerine uğurlu geldiğine vurgu yapan milli kaleci, “Evimizde gibi oynadık. Burayı çok seviyoruz. Burada 3’üncü kupam oldu ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Maçta taraftarımız çok iyiydi. Kupa taraftarımıza armağan olsun” ifadesini kullandı.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Süper Kupa'nın sahibi oldu
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Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Süper Kupa'nın sahibi oldu

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