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Ukraynalı eski dünya şampiyonu boksör orduya katıldı

Ukraynalı eski dünya şampiyonu boksör Vasiliy Lomachenko ülkesi adına savaşmak için orduya katıldı. Lomachenko, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına yönelik askeri harekâtının durdurulması çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı eski dünya şampiyonu boksör orduya katıldı
Vasiliy Lomachenko

Üç farklı kategoride dünya şampiyonu olan boksör Vasiliy Lomachenko, ülkesi Ukrayna için savunma güçlerine dahil oldu. 34 yaşındaki sporcu, sosyal medya hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaştı.

Eski boksör Rus ordusuna çağrıda bulundu

ESPN'de yer alan habere göre, Lomachenko Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün Yunanistan'a gitti. Ancak ailesine ve sevdiklerine yakın olmak isteyen boksör ardından Romanya üzerinden Ukrayna'nın dessa kentine geçti. Ülkesinin silahlı kuvvetlerine katılan tek ünlü boksör Vasiliy Lomachenko değil.

Wladimiry ve Vitali Klitschko kardeşler de bu savaşta yer almaya karar verdi. Vitali Klitschko Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şu anki belediye başkanı. Eski Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına yönelik askeri harekâtının durdurulması çağrıda bulundu

"Beklemeyin. Hemen harekete geçin"

"Rusya'nın başlattığı bu savaşı durdurması için tüm dünyaya sesleniyorum. Tam bugün (26 Şubat Cumartesi) siviller roketler tarafından vuruldu... Siviller öldürülüyor ve bu Avrupa'nın göbeğinde oluyor. Bekleyecek zaman yok çünkü bu insani bir felakete yol açacak. Artık elinizden gelen her şeyle şimdi harekete geçmeniz gerekiyor. Bir saat içinde ya da yarın çok geç olacak. Lütfen şimdi harekete geçin. Beklemeyin. Hemen harekete geçin. Bu savaşı durdurun."

"Ukraynalı olmaktan gurur duyuyoruz"

WBC Ukrayna Başkanı Mykola Kovalchuk da boksörlere destek verdi. Kovalchuk, "Boksörlerimizle, gerçek boks şampiyonlarımızla ve bu savaştaki şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz. Ukraynalı olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

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