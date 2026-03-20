Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçının aday kadrosu açıklandı

16:4820/03/2026, Cuma
AA
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu altıncı maçının aday kadrosu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Mart Salı günü İstanbul'da toplanacak.

Ay-yıldızlı ekibin Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynayacağı maç TSİ 18.30'da başlayacak. Milli takımın Hırvatistan ile Trabzon'da oynadığı eleme grubunun ilk maçı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor )

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Livan Burcu (1.FC Union Berlin), Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)


