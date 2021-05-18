Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre'yi seçti

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün devletlerin Filistin için harekete geçmesi gerek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Filistin Büyükelçiliğine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Prof. Dr. Erbaş, İsrail tarafından yapılan söz konusu terör faaliyetinin bir an önce durdurulması gerektiğini ifade ederek, “Bütün dünya devletlerinin söz konusu insanlık suçunun bir an önce ortadan kaldırılması ve durdurulması için harekete geçmesi gerek. Çünkü bütün inançlarda biliyoruz ki masum insanları öldürmek yasaktır” dedi.