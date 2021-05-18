Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre'yi seçti

Ümit Milli Takımı kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, Türkiye'yi bırakarak İsviçre Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu. Milli Takımlar hesabından yapılan paylaşımda, oyuncunun kendi isteğiyle tercihini değiştirdiği kaydedildi.
Milli Takımlar hesabının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
- Mohamed Zeki Amdouni kimdir?
- Futbolculuk kariyerine İsviçre'nin Servette ekibinde başlayan genç isim sonrasında sırasıyla Meyrin, Etoile Rouge, Etoile Carouge ve Stade-Lausanne formaları giydi. Sol kanat ve santrfor bölgelerinde oynayabilen Amdouni bu sezon 31 lig maçında bin 667 dakika süre alırken 11 gol 4 asistlik bir performans gösterdi. Kasım 2019'da İsviçre U20 Milli Takımı'yla iki maça çıktı. Bu süreçte Tunus U21 Milli Takımı'ndan da davet aldı. 20 yaşındaki oyuncu Ümit Milli Takımımız ile 1 karşılaşmada görev yaptı.
Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/zO073oYn6H
Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/zO073oYn6H— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) May 18, 2021