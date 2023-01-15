ÖZET | Ümraniyespor - İstanbulspor: 0-2

Adana Demirspor-Ankaragücü maçında taraftarlar birbirlerine girdi

Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği ve 3-1 galip geldiği maçın devre arası ve maç sonunda iki takım taraftarları birbirine girdi.