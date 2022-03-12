Spor Umut Bozok "Milli Takım formasını giymek istiyorum"
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Umut Bozok: "Milli Takım formasını giymek istiyorum"

Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa’da Umut Bozok maçın ardından konuştu. Yeni Malatyaspor karşısında kazanmaları durumunda hedefin yüzde 80’ini tamamlayacaklarını söyleyen Bozok, A Milli Takım’ın Portekiz mücadelesinde kadroda olmak istediğini ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Umut Bozok: Milli Takım formasını giymek istiyorum
Umut Bozok bu sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 14 gol attı

Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor’u sahasında 3-1 mağlup eden Kasımpaşa’da takımın golcü oyuncusu Umut Bozok, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yedek başlamanın bir forvet için mental olarak zor olduğunu söyleyen Bozok, "İlk hedef tabii ki gol atmak. Geçen hafta Göztepe karşısında da aynısını yapmıştım, bugün de oyuna girip golümü attım. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde bu performansım ortaya çıkıyor. Haftaya Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Çok önemli bir maç olacak. Bu maçı alırsak işi yüzde 80 bitiririz bence" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Portekiz maçının kadrosunda olmak"

A Milli Takım’ın 24 Mart’ta deplasmanda Portekiz ile oynayacağı karşılaşmada kadroda olmak istediğini söyleyen Umut Bozok, "Tabii ki bir Türk futbolcunun ilk hedefi Milli Takım formasını giymektir. Benim de hedefim tabii ki kadroda olmak. Milli Takım forması giyen çok iyi forvetler var. Gerçekten çok yetenekli isimler var. Neden olmasın, çok inanıyorum. Belki Portekiz’e gideriz hep beraber" dedi. Gol krallığında 14 gole ulaşan başarılı futbolcu, yeni sözleşme konusunda ise “Buraya kiralık olarak geldim ve kulübümde opsiyon var. Ama henüz konuşmadık transfer konusunu. Yakında Serkan Reçber’le görüşeceğiz. Hayırlısı olsun" açıklamasını yaptı. Umut Bozok son olarak, A Milli Takım’ın Portekiz karşısındaki şansını da değerlendirerek "Türk oyuncuların bu ara performansı çok yüksek. Bence Portekiz’e karşı zor bir maç olacak ama hayırlısıyla Türkiye kazanacak bu karşılaşmayı" diye konuştu.

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