Umut Çakır: Bütün takımlar iyi olduğu için zor maçlar olacak

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın ve Erkek takımlarını FIVB Milletler Ligi öncesi düzenlediği gala gecesinde bir araya getirdi. Çubuklu’da gerçekleştirilen organizasyonda A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, açıklamalarda bulundu.





Hazırlıklarına başladıklarını aktaran Umut Çakır, “Kampımıza Ankara’da başladık. Ondan sonra Hollanda’da 2 tane hazırlık maçı yaptık, şimdi İstanbul’dayız, Slovenya ile hazırlık maçları yapacağız sonrasında da VNL Lig maçları için Çin’e gideceğiz” diye konuştu.





'Zor maçlar olacak'





Zor maçlar olacağını ancak bütün maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Çakır, “VNL dünyanın en iyi takımlarının olduğu bir organizasyon. 5 günde 4 tane maç yapacağız. Açıkçası zor maçlar olacak. Bütün takımlar iyi olduğu için zor maçlar olacak. Her maçı ayrı ayrı değerlendirip, bütün maçları kazanmak için oynamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



