Umut Nayir: En iyi dönemimdeyim

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup’ta Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nda Umut Nayir, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekrar milli takımda olmanın keyifli olduğunu ifade eden Nayir, "Arkadaşlarımızla şampiyonadan sonra konuştuğumuzda hepsinin anlattığı tek bir şey vardı, ’Ortam çok iyiydi. 40 gün nasıl geçti anlamadık. O ortamı özlüyoruz’. Şimdi o sinerjinin içine katılmak da benim adıma keyifli oldu. Umarım başlangıç gibi sonu da güzel olur" diye konuştu.





Milli takımda inşa edilmeye çalışılan bir süreç olduğunu ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bunun tohumlarının ekildiğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Onun üstünden devam etmeye çalışıyoruz. Analizlerimiz de o yönde. Çünkü bizim ülkemizde kolay olmuyor, değişimler fazla, tartışmalar fazla. Ben Vincenzo Hoca ile sürekli iletişim halindeydik ama onun döneminde ekibe dahil olmamıştım. Yeni katılan arkadaşlarımız da var. Bize de geçmiş dönemde yapmaya çalıştıklarını anlatarak yardımcı olmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.





Galler ile daha önce oynadıkları maçta attığı golün hatırlatılması üzerine milli futbolcu şunları söyledi:





"Benim için özel bir andı. Milli takımda ilk golümdü. Galler, İzlanda, Karadağ aslında çok fazla karşılaştığımız rakipler. Mümkün olduğunda hazırlanmaya çalışıyoruz. Buradaki rekabette hepimizin amacı ortak olarak bayrağa hizmet etmek olduğu için kim çıkacaksa çıksın umuyorum gerekeni verecektir. Galler’e skor yaptığım dönemde sonrasında Avrupa Şampiyonası’na gidebilmiştik. Bu da katkı verdiğim, Uluslar Ligi’nde B Grubu’ndan A’ya yükseldiğimiz vesile olduğu bir durum olur."





"En verimli çağımdayım"





A Milli Takım’da az forma giymesine rağmen takım için yaş olarak en büyüklerinden biri olduğunu belirten Nayir, "Milli takım formasını az giyen oyunculardan biriyim ama yaş olarak bakınca takımın en büyüklerinden biriyim. Hem oradaki tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarmaya çalışacağım hem de onların tecrübelerinden faydalanmaya çalışacağım. Aslında en verimli çağımdayım. Forvetlerde özellikle bizim ülkemizde şansı geç bulduğumuz için biraz daha geç olgunlaşıyoruz. Saha deneyimim arttıkça da güzel bir dönemi geçirdiğimi düşünüyorum. Hem fiziksel hem de mental olarak en iyi dönemimdeyim" dedi.





"Rekabet hiçbir zaman zarar vermez"





Trendyol Süper Lig’deki forvetlerin sorulması üzerine ise 31 yaşındaki futbolcu, "Gelen isimler genelde yabancı olduğu için bizim milli takımımıza açısından çok şey olmuyor. Çok fazla ön tarafa yabancı transferler olduğu için yerli oyuncuların ön tarafta şans bulma ihtimali azalıyor. O da bize dezavantaj olabilir ama rekabet hiçbir zaman zarar vermez. Bize düşen hangi forma altında oluyorsak çalışmak, formayı da hak edersek de o şansı kullanmak. Biz de yaş ortalaması çok genç bir takımız. Mustafa gibi, Semih gibi, Arda gibi çok potansiyel vaat eden, potansiyellerin belli bir kısmını açığa çıkarmış ve gelişmeye devam eden arkadaşlarımız var. Onlarla yeni tanışma şansım oldu. (Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy). İletişime açıklar, biraz sohbetimiz de oldu. Umuyorum genç yaşta yakaladıkları fırsatları değerlendirerek bizi temsil etmeye devam edeler" diyerek sözlerini tamamladı.















