Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi açıkladı: 5 isim İstanbul'a getirilmedi

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Kadıköy'de oynanacak olan mücadele öncesi İngiliz ekibinde teknik direktör Unai Emery basın toplantısında soruları yanıtladı.

Emery'nin açıklamaları şöyle;

"Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz."

"Fenerbahçe, çok tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gidebilecek güçteler. Zor bir maç olacak."

"Emiliano Martinez, Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley gelemedi."

"Asensio, çok tecrübeli. Geçen sene birlikteydik. Bizde büyük performans gösterdi. Fenerbahçe, böyle kaliteli oyuncuları alabiliyor. İyi bir takım. Duran da aynı şekilde. Suudi Arabistan'a gitti ve buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız."







