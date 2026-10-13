Unai Emery'den Fenerbahçe itirafı: "Çok zor bir maç bekliyorum"

Bodymoor Heath Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Emery, rekabet seviyelerini artırmaları gerektiğini belirtti.

Baskı altında gerçekçi olmaları gerektiğini ve bunun üzerine çalıştıklarını aktaran Emery, "Henüz her şey yeterli değil. Takımla birçok konuşma yaşıyoruz. Pratik antrenmanlar yapıyoruz. Her maçta gelişmeler göstermeye çalışıyoruz. Henüz Villa Park'ta bir galibiyet almadık, o yüzden maç bizim için önemli. Yarın çok büyük bir imkan var. Bir adım daha ileriye giderek bu gelişmeyi göstermemiz lazım. Oyuncular açısından kendilerini güvenli hissetmeleri önemli. Villa Park bizim için çok önemli bir yer. Her zaman kendi sahamızda rahat hissettik. Yarın yeni bir rekabet içinde olacağız ve bunu gösterme fırsatımız olacak" diye konuştu.

Oyuncularına Aston Villa'nın bu kupayı kazandığını hatırlattıklarını anlatan Emery, şöyle devam etti:

"Burası çok büyük bir rekabet. Kendimize 1982'yi hatırlatıyoruz. Aston Villa'nın bu kupayı kazandığını oyuncularımıza hatırlatıyoruz. 2 yıl önce nasıl keyif aldığımızı ve en yüksek seviyede nasıl rekabet ettiğimizi hatırlatıyoruz. Şu an motivasyonum yüksek ve bunu oyuncular ve taraftarlarla paylaşmak istiyorum. Villa Park ihtiyacımız olan enerjiyle dolu olacak. Yapacağımız hep daha iyi oynamak. Bazı oyuncular için olumsuz durumlar var. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ian Maatsen hazır durumda değil. Leon Goretzka yarınki kadroda yer alıyor. Amadou Onana bizimle antrenmanlara başladı."

"Fenerbahçe büyük bir tarihe sahip"

Unai Emery, Fenerbahçe'nin büyük tarihe sahip çok önemli bir kulüp olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe ile geçen sezon İstanbul'da zorlu bir karşılaşma oynadıklarını hatırlatan Emery, "Fenerbahçe büyük bir tarihe sahip. Türkiye için çok önemli bir takım. Geçen sene İstanbul'da çok zor bir maç oynadık. Şimdi burada kendi sahamızda oynayacağız. Bazı oyuncuları değişti, farklı bir antrenörleri var. Biz şu anda analiz yapıyoruz. Yeni teknik direktörle taktik olarak onların oyunlarını analiz ediyoruz. Yarın zor bir maç bekliyorum. İyi oyunculara sahip olmaları, iyi teknik direktöre sahip olmaları ve iyi bir Avrupa takımı olmaları önemli. Kalite olarak oyuncuları çok yüksek seviyede. Avrupa içinde rekabet edebilme güçleri çok iyi. Saygı duyuyoruz. Yarın kendi planımızı ve fikirlerimizi ortaya koymaya çalışacağız" dedi.

Yarın yeni bir sınava çıkacaklarını vurgulayan Emery, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir maç oynadık. Yendik ama yarın yeni bir test olacak. Premier Lig çok zor. Belki de farklı sebeplerle dünyanın en zor liglerden biri. Şu anda yeri değil belki ama cumartesi çok zor bir maç vardı. Çok iyi oyuncular var, taktik fikirleri çok iyi teknik direktörler var. Ama Avrupa çok farklı. Premier Ligi, Şampiyonlar Ligi'yle karşılaştırdığımızda çok fazla takım burada en üst düzeyde oynayabilecek seviyede. Premier Lig'de üst sıralarda kalabilmek çok zor. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 8 inanılmaz bir başarı. Hedef aynı, yine 5-6 maç kazanmamız gerektiğini biliyoruz. İlkini kazandık, yarın yine bir rekabet içinde olacağız. Kazanmayı umuyoruz ama Fenerbahçe'den de çok fazla beklenti var. Onlar çok deneyimli bir kulüp."

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