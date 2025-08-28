Temsilcimiz Başakşehir, 2-1 kaybedilen maçın rövanşında UEFA Konferans Ligi play-off turunda Univ. Craiova'ya 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Başakşehir, 2-1 kaybedilen maçın rövanşında Rumen temsilcisi Univ. Craiova'ya konuk oldu.
Romanya'da oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 3-1 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.
Temsilcimizde Operi 81. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Başakşehir'in golünü 7. dakikada Selke atarken, Craiova'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cicaldau, 27. dakikada Baiaram ve 81. dakikada Nsimba kaydetti.
Univ. Craiova: Isenko, Mora, Romanchuk, Screciu, Badelj, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram.
Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Onur Ergün, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke.
7. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Operi'nin kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde bulunan Selke, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1.
9. dakikada Universitatea Craiova beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Rumen futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mora'nın pasında topla buluşan Al Hamlawi'nin altıpas çizgisi önünden çektiği şutta kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Baiaram'ın pasında topla buluşan Bancu, Ebosele'yi çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, bu vuruşta da meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cicaldau'nun pasında topla buluşan Bancu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Baiaram'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-1.
81' Steven Nsimba ile CS Universitatea Craiova farkı 2'ye çıkardı: 3-1.