SÜPER LİG

Uzatmalarda yıkılan Sumudica çılgına döndü

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında yenilen gol sonrası Antep ekibinin teknik direktörü Sumudica çılgına dönerken, karşılamanın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyundan atılan Sumudica, Hamza Hamzaoğlu'na da tepki gösterdi.

Oyundan atılan Sumudica, Hamza Hamzaoğlu'na da tepki gösterdi.

Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak / AA

Ligin 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Kevim Mirallas ve 74. dakikada Kana-Biyik kaydetti. Konuk takımın golleri ise 50. dakikada Adem Büyük ve 90+4. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.

Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan, maçın 48. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Sumudica kırmızı gördü, Hamzaoğlu'na tepki gösterdi

Antep ekibinde teknik direktör Marius Sumudica, uzatmalarda yenilen gol sonrası adeta çılgına döndü.

Gol öncesinde faul olduğu itirazlarında bulunan Rumen teknik adam, hakem Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi sonrası orta noktayı göstermesinin ardından gösterdiği tepki nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Sumudica'nın sahayı terk ederken Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na doğru da sert bir şekilde sitemde bulunması dikkati çekti.

Kayserispor'da sakatlık kabusu
Kayserispor'da sakatlık kabusu

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da kaleci Silviu Lung ve sol bek Yasir Subaşı'nın sağlık durumları belli oldu.Lung 3 hafta yokSağ bacak üst adalesinde orta derece zorlanma olduğu tespit edilen Lung, 3 hafta formasından uzak kalacak.Silviu Lung: Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedimYasir 1 ay forma giyemeyecek Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan, ilk tetkikleri sonrasında köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Yasir Subaşı, 1 ay forma giyemeyecek. Ameliyat olacağı söylenen ancak Kayseri’de yapılan ikinci tetkikler sonrasında ameliyat olmasına gerek görülmeyen Yasir Subaşı’nın tedavisine başlandı. Sol bek oyuncusu Yasir, sarı-kırmızılı takımın oynayacağı Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında takımındaki yerini alamayacak.


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