Uzatmalarda yıkılan Sumudica çılgına döndü

Ligin 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Kevim Mirallas ve 74. dakikada Kana-Biyik kaydetti. Konuk takımın golleri ise 50. dakikada Adem Büyük ve 90+4. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.
Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan, maçın 48. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
#MaçSonucu
Gaziantep FK 2-2 Yeni Malatyaspor
⚽19' Kevin Mirallas
🔴48' Oğuz Ceylan
⚽50' Adem Büyük
⚽74' Kana-Biyik
⚽90+4 Topalli pic.twitter.com/8fSGCrXali
#MaçSonucu
Sumudica kırmızı gördü, Hamzaoğlu'na tepki gösterdi
Antep ekibinde teknik direktör Marius Sumudica, uzatmalarda yenilen gol sonrası adeta çılgına döndü.
Gol öncesinde faul olduğu itirazlarında bulunan Rumen teknik adam, hakem Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi sonrası orta noktayı göstermesinin ardından gösterdiği tepki nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Sumudica'nın sahayı terk ederken Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na doğru da sert bir şekilde sitemde bulunması dikkati çekti.
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