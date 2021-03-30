Vaka sayısı artıyor: Eskişehirspor'da 7 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Siyah-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor'da futbolcular, teknik heyet ve idari personel kentteki bir özel hastanede Kovid-19 testinden geçti.
Yapılan testler sonucunda 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.
- Geçen hafta 8 vaka vardı
- Öte yandan Eskişehir temsilcisinde geçen hafta yapılan Kovid-19 testinde de 6 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ile 1 destek ekibi personelinin sonuçları pozitif çıkmıştı.
1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelinde koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. https://t.co/s8W7BFKSmm
1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelinde koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. https://t.co/s8W7BFKSmm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 29, 2021