Spor Vaka sayısı artıyor Eskişehirsporda 7 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
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Vaka sayısı artıyor: Eskişehirspor'da 7 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Vaka sayısı artıyor: Eskişehirspor'da 7 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Vaka sayısı artıyor: Eskişehirsporda 7 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Eskişehirspor ligde son sırada yer alıyor.

Siyah-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor'da futbolcular, teknik heyet ve idari personel kentteki bir özel hastanede Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

  • Geçen hafta 8 vaka vardı
  • Öte yandan Eskişehir temsilcisinde geçen hafta yapılan Kovid-19 testinde de 6 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ile 1 destek ekibi personelinin sonuçları pozitif çıkmıştı.

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