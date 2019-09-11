Vedat Muriç'in performansı Kosova'ya yetmedi

İngiltere, EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda sahasında Kosova'yı 5-3 yendi.

İngiltere'nin gollerini 8. dakikada Raheem Sterling, 19. dakikada Harry Kane, 38. dakikada kendi kalesine Mergim Vojvoda, 44 ve 45 1. dakikalarda Jadon Sancho kaydetti.

Muriç'ten 1 gol 2 asist

Kosova'da Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, mücadeleyi bir gol 2 asistle tamamladı. Kosova'nın 1 ve 49. dakikalarda Valon Berisha ile bulduğu gollerin asistini yapan Muriç, 55. dakikada ise penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte İngiltere 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Gruptaki ilk mağlubiyetini alan Kosova ise 8 puanda kaldı.