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Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu: Sezon sonuna kadar kiralandı

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan fakat İtalya'da istenilen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu. Kosovalı oyuncu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonluk olarak Real Mallorca'ya kiralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vedat Muriqiin yeni takımı belli oldu: Sezon sonuna kadar Real Mallorcaya kiralandı
Vedat Muriqi bu sezon 15 maçta 1 asistle oynamıştı.

15 Eylül 2020 tarihinde yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da istediğini bulamadı. Beklentilerin altında kalan Kosovalı oyuncunun yeni takımı da belli oldu.

Vedat Muriqi Real Mallorca'da

Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi, 1 milyon euro kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca'ya transfer oldu. Kosovalı oyuncunun satın alma opsiyonu da 12 milyon euro olarak belirlendi.

  • "Ali Koç'un aklını okumak isterdim"
  • Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında "Kimin aklını okumak isterdiniz" sorusuna, "Ali Koç'un aklını okumak isterdim. Roma'da memnun değilim. İstanbul'a dönmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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