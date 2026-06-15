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Vincenzo Italiano kalecisini belirledi: Ersin'in yerine onu çok istiyor

Vincenzo Italiano kalecisini belirledi: Ersin'in yerine onu çok istiyor

10:2515/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Vincenzo İtaliano kaleye kesinlikle takviye istiyor.
Vincenzo İtaliano kaleye kesinlikle takviye istiyor.

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Juventus forması giyen tecrübeli file bekçisi için harekete geçti ve bonservis pazarlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kaleci arayışları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kaleyi emanet edeceği yabancı bir isim üzerinde çalışmalarını sürdürürken, İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın gündemindeki isim, Michele Di Gregorio oldu. Juventus forması giyen 28 yaşındaki file bekçisinin, siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı öne sürüldü.

Haberde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun deneyimli kaleciyi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Yönetimin de bu doğrultuda girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

2029 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Di Gregorio için İtalyan devinin yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların ise bu rakamı aşağı çekmek amacıyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.




#Beşiktaş
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